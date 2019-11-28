ترتيب الـ"فيفا" لكرة القدم: المنتخب الجزائري يرتقي الى الصف الـ 35

ارتقى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم , بثلاثة مراكز في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخاص بشهر نوفمبر الجاري , الصادر هذا الخميس ليحتل بذلك المركز الـ 35 عالميا بمجموع 1482 نفطة , في الترتيب الذي أعلنت عنه الهيئة الدولية عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت .

ومعلوم , ان المنتخب الوطني الجزائري قد حقق فوزين متتاليتين في تصفيات كاس امم افريقيا 2021 ضدّ كل من زامبيا (5-0) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة و بوتسوانا بـ 1-0 بغابورون لحساب الجولتين الأولى و الثانية من تصفيات المجموعة الثامنة.

وعلى الصعيد الإفريقي, يحتل المنتخب الوطني المركز الرابع في الترتيب الذي لا يزال يتصدره المنتخب السنيغالي (المركز الـ 20 ) متبوعا بتونس (المركزالـ 27) و نيجيريا (المركز الـ 31) .

ولم يطرأ أي تعديل على صدارة الترتيب العالمي حيث بقي المنتخب البلجيكي في القمة متقدما على كل من فرنسا والبرازيل وانجلترا والاوروغواي.

وسيصدر التصنيف المقبل للفيفا يوم 26 ديسمبر 2019 .

-- وفي ما يلي نتائج تصنيف شهر نوفمبر الجاري :

-- المنتخبات الخمسة الاولى :

1 - بلجيكا 1765 نقطة

2- فرنسا 1733

3- البرازيل 1712

4- انجلترا 1661

5- الاوروغواي 1645

-- تصنيف المنتخبات الافريقية العشرة الاولى :

1- السنيغال (المركز ال20) بـ 1555 نقطة

2- تونس (المركز 27 ) بـ 1506 //

3- نيجيريا (المركز31) بـ 1493 //

4-الجزائر (المركز35) بـ 1482 //

5- المغرب (المركز43) بـ 1456 //

6- غانا ( المركز 47 ) بـ 1439 //

7- مصر (المركز 51) بـ 1420 //

8-الكاميرون (المركز 53) بـ 1413 //

9- مالي (المركز 56 ) بـ 1389 //

10- ج الكونغو الديمقراطية (المركز56) بـ 1389 //.