ترتيب الـ"فيفا" لكرة القدم: المنتخب الجزائري يرتقي الى الصف الـ 35

28/11/2019 - 13:51

ارتقى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم ,  بثلاثة مراكز في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخاص  بشهر نوفمبر الجاري , الصادر هذا الخميس ليحتل بذلك المركز الـ 35 عالميا   بمجموع 1482 نفطة , في الترتيب الذي أعلنت عنه  الهيئة الدولية عبر موقعها  الرسمي على شبكة الانترنت .

ومعلوم , ان المنتخب الوطني الجزائري قد حقق فوزين متتاليتين في  تصفيات كاس امم افريقيا 2021 ضدّ كل من زامبيا (5-0) بملعب مصطفى تشاكر  بالبليدة و بوتسوانا بـ 1-0  بغابورون لحساب الجولتين الأولى و الثانية من  تصفيات المجموعة الثامنة.

وعلى الصعيد الإفريقي, يحتل المنتخب الوطني المركز الرابع في الترتيب  الذي لا يزال يتصدره المنتخب السنيغالي (المركز الـ 20 ) متبوعا بتونس  (المركزالـ 27) و نيجيريا (المركز الـ 31) .

ولم يطرأ أي تعديل على صدارة الترتيب العالمي حيث بقي المنتخب البلجيكي  في القمة متقدما على كل من فرنسا والبرازيل وانجلترا والاوروغواي.

وسيصدر التصنيف المقبل للفيفا يوم 26 ديسمبر 2019 .   

-- وفي ما يلي  نتائج تصنيف شهر نوفمبر الجاري :

-- المنتخبات الخمسة الاولى : 

 1 - بلجيكا 1765 نقطة 

  2- فرنسا 1733 

  3- البرازيل 1712 

  4- انجلترا 1661 

  5- الاوروغواي 1645    

-- تصنيف المنتخبات الافريقية العشرة الاولى : 

1-  السنيغال  (المركز ال20)        بـ 1555 نقطة 

2-  تونس         (المركز 27 )      بـ 1506 //   

3-  نيجيريا       (المركز31)         بـ 1493  // 

4-الجزائر         (المركز35)        بـ 1482   // 

5- المغرب       (المركز43)         بـ 1456  // 

6- غانا           ( المركز 47 )      بـ 1439  //

7- مصر         (المركز 51)         بـ 1420   //

8-الكاميرون    (المركز 53)         بـ 1413   // 

9- مالي         (المركز 56 )         بـ  1389    //

10- ج الكونغو الديمقراطية (المركز56) بـ 1389  //.

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رياضة, كرة القدم, الفريق الوطني