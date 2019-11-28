ترتيب الـ"فيفا" لكرة القدم: المنتخب الجزائري يرتقي الى الصف الـ 35

ارتقى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم , بثلاثة مراكز في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخاص بشهر نوفمبر الجاري , الصادر هذا الخميس ليحتل بذلك المركز الـ 35 عالميا بمجموع 1482 نفطة , في الترتيب الذي أعلنت عنه الهيئة الدولية عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت .
ومعلوم , ان المنتخب الوطني الجزائري قد حقق فوزين متتاليتين في تصفيات كاس امم افريقيا 2021 ضدّ كل من زامبيا (5-0) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة و بوتسوانا بـ 1-0 بغابورون لحساب الجولتين الأولى و الثانية من تصفيات المجموعة الثامنة.
وعلى الصعيد الإفريقي, يحتل المنتخب الوطني المركز الرابع في الترتيب الذي لا يزال يتصدره المنتخب السنيغالي (المركز الـ 20 ) متبوعا بتونس (المركزالـ 27) و نيجيريا (المركز الـ 31) .
ولم يطرأ أي تعديل على صدارة الترتيب العالمي حيث بقي المنتخب البلجيكي في القمة متقدما على كل من فرنسا والبرازيل وانجلترا والاوروغواي.
وسيصدر التصنيف المقبل للفيفا يوم 26 ديسمبر 2019 .
-- وفي ما يلي نتائج تصنيف شهر نوفمبر الجاري :
-- المنتخبات الخمسة الاولى :
1 - بلجيكا 1765 نقطة
2- فرنسا 1733
3- البرازيل 1712
4- انجلترا 1661
5- الاوروغواي 1645
-- تصنيف المنتخبات الافريقية العشرة الاولى :
1- السنيغال (المركز ال20) بـ 1555 نقطة
2- تونس (المركز 27 ) بـ 1506 //
3- نيجيريا (المركز31) بـ 1493 //
4-الجزائر (المركز35) بـ 1482 //
5- المغرب (المركز43) بـ 1456 //
6- غانا ( المركز 47 ) بـ 1439 //
7- مصر (المركز 51) بـ 1420 //
8-الكاميرون (المركز 53) بـ 1413 //
9- مالي (المركز 56 ) بـ 1389 //
10- ج الكونغو الديمقراطية (المركز56) بـ 1389 //.