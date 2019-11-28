الرابطة الإفريقية للسلة : المجمع البترولي في النصف النهائي بعد فوزه على النصر الليبي بــ 86-81

تأهل المجمع البترولي عشية اليوم الخميس للدور نصف النهائي للدور التمهيدي الثاني (نخبة 16) للرابطة الإفريقية لكرة السلة (منطقة الغرب) بعد فوزه على النصر الليبي بنتيجة (86-81)، الشوط الأول (42-33) في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، الجارية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي ما بين 26 نوفمبر و 1 ديسمبر.

هذا الفوز هو الثاني لممثل السلة الجزائرية بعد المسجل يوم الثلاثاء على نادي نيجيليك (النيجر) بـــ 115-89 مقابل هزيمة واحدة أمام نادي فاب الكاميروني بنتيجة (85-87) بعد هذه النتيجة يحتل المجمع البترولي المركز الأول برصيد 5 نقاط في انتظار اللقاء الثاني المقرر لاحقا بين نادي فاب الكاميروني بنادي نيجيليك النيجري.

وفي حال فوز النادي الكاميروني على نظيره من النيجر، يلتحق بالمجمع البترولي في الدور الموالي.

في الدور نصف النهائي المقرر يوم السبت بياوندي ، ستواجه التشكيلة الجزائرية نادي أبيجان لكرة السلة أو نادي شرطة مالي متصدر المجموعة الأولى لمنطقة الغرب التي تجري مبارياتها بياوندي أيضا.

وتضم المجموعة الثانية لمنطقة الغرب، كل من نادي أبيجان الإيفواري، نادي مازيمبي (جمهورية الكونغوالديمقراطية)، مانغا سبور الغابوني ونادي الشرطة المالي، حيث ستلعب مقابلاتها بياوندي كذلك.

ويتأهل أحسن فريقين من كل مجموعة ("أ" و "ب") إلى الدور نصف النهائي المقرر يوم السبت، والفرق الثلاثة الأولى تتأهل إلى الموسم العادي من الرابطة الإفريقية لكرة السلة شهر مارس 2020.

وكان الاتحاد الدولي للعبة "فيبا" ورابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين قد أعلنا في شهر فبراير الماضي عن إنشاء أول بطولة احترافية في إفريقيا و التي تشكل أول مشاركة لرابطة السلة الأمريكية في منافسة خارج أمريكا الشمالية.

المصدر : وأج