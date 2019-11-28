بولخراص يؤكد من مالابو : الغاز الطبيعي يشكل طاقة ذات أولوية لضمان الأمن الطاقوي

أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص اليوم الخميس بملابو أن الغاز الطبيعي وبفضل ميزاته العديدة يمكن أن يشكل "طاقة ذات أولوية" من أجل ضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل.

و أشار الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء و الغاز خلال اجتماع عقد في إطار الملتقى الدولي الثاني لمنتدى البلدان المصدرة للغاز المنظم بملابو (غينيا الاستوائية) إلى "بعض الحلول من اجل الرفع من نسب الاستفادة من الكهرباء من خلال الاستثمار في أنابيب الغاز الافتراضية و مشاريع إنتاج الكهرباء من الغاز و في الهياكل الأساسية المشتركة".

كما أكد السيد بولخراص على "الانتقال الطاقوي و الدور الهام الذي قد يلعبه الغاز الطبيعي بفضل الإيجابيات العديدة التي تميزه ليكون طاقة ذات أولوية من اجل ضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل -حسب بيان لسونلغاز".

و ذكر الرئيس المدير العام لسونلغاز خلال الاجتماع الذي نظم تحت شعار "الاتصال بالمستهلكين المحتملين التجاريين، وضعية المنشآت الغازية و أنابيب النفط الافتراضية"، أن الغاز يشكل في الجزائر وسيلة فعالة لضمان الاحتياط و استقرار النظام الكهربائي أمام تقطع و تغير الطاقات المتجددة".

كما ابرز "التجربة الجزائرية في مجال الشبكة الافتراضية المستعملة لتزويد مئات المناطق بغاز البترول المميع" مع انجاز شبكات توزيع باتجاه المستهلكين النهائيين" موضحا أن تزويد المحطات بغاز البترول المميع يتم عبر الشاحنات الصهريج مع تناوب حسب قدرة كل محطة و استهلاك المشتركين.

و أضاف المصدر أن بعض المناطق المزودة بمحطات غاز البترول المميع قد تحولت إلى الغاز الطبيعي بعد انجاز قنوات لنقل الغاز دون الاستثمار في شبكة التوزيع و لكن فقط باستبدال بعض الآلات الصغيرة من التجهيزات.

كما أشار إلى أن "الجزائر دائما مع ترقية استعمال الغاز الذي يستجيب بشكل أفضل الاحتياجات و راحة السكان حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها، كما أننا ننجز محطات للغاز لأننا ندرك بان الغاز الطبيعي و كذا الغاز الطبيعي المميع لازال له مستقبل بفضل وفرته و سهولة الوصول إليه و كذلك لكونه وقودا ممتازا في حماية البيئة سيما من خلال دوره التكميلي للطاقات المتجددة".

وصرح في ذات السياق انه "خيار صائب لان الجزائر ستستثمر بشكل مكثف و مستمر في الطاقات المتجددة".

كما أكد من جانب آخر على "الدور النشط لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الذي أصبح أرضية حقيقية للتبادل و التعاون بين البلدان المنتجة و المصدرة للغاز سيما في قطاع الكهرباء الذي يسجل نموا منتظما للعقود المقبلة و الذي سيبقى مهيمنا على الطلب الغازي".

و على هامش الملتقى و قمة رؤساء دول منتجي البلدان المصدرة للغاز تجدر الإشارة إلى أن سونلغاز قد ارتأت إبراز الخدمات التي يستطيع المجمع توفيرها في السوق الإفريقية عبر جناح للعرض- يضيف ذات البيان - كما تأمل سونلغاز في التأكيد على إرادتها في التموقع بشكل اكبر في السوق الإفريقية بفضل مهاراتها سيما في مجال الصناعات الغازية (النقل و التوزيع) و ذلك بالنظر إلى الاكتشافات الأخيرة لحقول غازية على مستوى عشرة بلدان افريقية.

و خلص ذات البيان إلى أن سونلغاز تريد أن تسخر في السوق الإفريقية خبرتها و قدراتها في مجال الدراسات و انجاز الشبكات و توفير عتاد الغاز و الإستغلال و الصيانة و التسويق و التكوين.(

المصدر: وأج