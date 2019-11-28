رئيس مرصد تطوير الأداء الانتخابي يصرح: "نطمح لنكون نموذجا منافسا دوليا في المجالات الانتخابية "

أعلن السيد محمد شرفي رئيس للسلطة الوطنية المستقلة الانتخابات، اليوم الخميس، عن إنشاء مرصد لتطوير الأداء الانتخابي وتعزيز الديموقراطية.

وكشف السيد شرفي عن هذا المشروع بعد إشرافه على افتتاح يوم تكويني لفائدة المندوبين الولائيين والبلديين للسلطة الوطنية المستقلة الانتخابات خصص للشرح التقني للتطبيق الالكتروني الخاص بتسيير مجريات يوم الاقتراع الذي سينظم يوم الــ12 ديسمبر 2019 .

وعن ذلك يقول السيد موسى عمارة الذي عين على رأس مرصد لتطوير الأداء الانتخابي وتعزيز الديموقراطية يتحدث في ميكروفون القناة الأولى عن أهمية هذه الهيئة في الأداء الديموقراطي وتعزيزه قائلا :" تهدف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال إنشاء مرصد لتطوير الأداء الانتخابي وتعزيز الديموقراطية بموجب المادة 108 من الفصل الثني من القانون العضوي 19/ 07 إلى تحقيق فرص فعلية في هذا المجال من خلال بناء فرق عملية متخصصة وتبادل الخبرات وإيجاد فضاء تفاعلي حقيقي ، وكذلك يطور الأداء في الداخل وينهض بالحوار في الخارج .

وأضاف يقول أن شعارنا ملتزمون بالنزاهة ورؤية المرصد الريادة والتميز في المجالات الانتخابية لنكون نموذجا منافسا دوليا ."

المصدر: القناة الأولى / الإذاعة الجزائرية