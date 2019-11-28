رابحي : تمّ اعتماد21 وسيلة إعلامية أجنبية لتغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة والباقي قيد الدراسة

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة بالنيابة، حسان رابحي، اليوم الخميس ، على هامش مراسم تنصيب المدير العام الجديد لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي سعيد بوجمادي خلفا للسيد شوقي سحنين ، أن 21 وسيلة إعلامية أجنبية تم اعتمادها لتغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة , وقال إن جملة من القوانين وضعت لضمان التغطية الجيدة ".

وياتي ذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة الوطنية للانتخابات تم اعتماد 21 وسيلة إعلامية أجنبية لتغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة يوم 12 ديسمبر .

وقال وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة بالنيابة، حسان رابحي ، في ميكروفون القناة الأولى بان :" التغطية الإعلامية سارية الآن وتم اعتماد 2 1 وسيلة أجنبية بالتعاون والتنسيق مع السلطة الوطنية للانتخابات ، وكذا ممثلي المترشحين وكذا وسائل الإعلام ".

أما عن تراخيص الصحافة الوطنية والأجنبية قد تم فحص الكثير من هذه الطلبات ولازالت هناك طلبات قيد الدراسة من شأنها أن ترفع هذا العدد ".

المصدر : القناة الأولى / الإذاعة الجزائرية