كرة السلة (نخبة 16): المجمع البترولي يواجه نادي الشرطة المالي في الدور نصف النهائي هذا السبت

يواجه ممثل كرة السلة الجزائرية، المجمع الرياضي البترولي، نظيره نادي الشرطة المالي في الدور نصف النهائي للدور التمهيدي الثاني (نخبة 16) للرابطة الإفريقية لكرة السلة (المنطقة الغربية)، يوم هذا السبت (30ر15) بالعاصمة الكاميرونية، ياوندي.

وستجري مباراة النصف النهائية الثانية بياوندي أيضا بين النادي المنظم للدور، فاب الكاميروني بنادي آ بي سي لكرة السلة الإيفواري يوم السبت ابتداء من الساعة (00ر18).

وتبقى التشكيلة البترولية التي سيطرت على المجموعة الأولى للمنطقة الغربية بفوزين وهزيمة، على بعد فوز واحد للتأهل للموسم العادي للمنافسة، التي ستنطلق في شهر مارس 2020 بمشاركة أبطال أنغولا ومصر و المغرب ونيجيريا والسنغال وتونس تضاف إليها احسن الأندية الستة من نخبة 16 لتكوين الجدول النهائي على فوجين تضم كل واحدة 6 أمدية لتنشيط النسخة الأولى لهذه المنافسة.

وسبق للفريقين الجزائري والمالي أن التقيا في الدور التمهيدي لمنافسة"البال"الذي جري من 25 إلى 27 أكتوبر بباماكو، والذي انتهى بفوز الماليين (83-76).

من جهة أخرى ستجرى الدورة التأهيلية للمنطقة الشرقية ما بين 17 و 22 ديسمبر بكيغالي (رواندا) بمشاركة أندية كوبرا (جنوب السودان) وجي.كا.تي بي بي سي (تانزانيا)، و باتريوت (رواندا)، وسيتي أوبرس (أوغندا)، وفروفيارو مابوتو (الموزمبيق)، وجي ن بي سي (مدغشقر) وكينيا بور أوتوريتي (كنيا) و أونزا بايسير (زامبيا).

وكان الاتحاد الدولي للعبة "فيبا"ورابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين قد أعلنا في شهر فبراير الماضي عن إنشاء أول بطولة احترافية في إفريقيا والتي تشكل أول مشاركة لرابطة السلة الأمريكية في منافسة خارج أمريكا الشمالية.

دورة نخبة 16 للمنطقة الغربية / الدور نصف النهائي/ يوم السبت: المجمع البترولي (الجزائر) - جمعية الشرطة (مالي) 30ر15 نادي فاب (الكاميرون) - آ.بي سي (كوت ديفوار).

00ر18 الأحد: المباراتان الترتيبية والنهائية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج