﻿تيبازة : هلاك شخصين في حادثين مرورين منفصلين

لقيت شخصين طاعنين في السن حتفهما في حادثين مرورين منفصلين سجل مساء أمس الخميس عبر طرقات ولاية تيبازة، حسب علم هذا الجمعة لدى مصالح الحماية المدنية.

وأودى الحادث الأول بحياة شيخ ثمانيني عندما حاول قطع الطريق السريع تيبازة-شرشال بالقرب من محول الحمدانية ، حيث لقي حتفه في عين المكان، حسب مصالح الحماية المدنية.

وسجل حادث ثاني بمدينة الداموس، راح ضحيته هو الآخر شيخ يبلغ من العمر 71 سنة متأثرا بجروح إصابات سيارة نوعية دهسته عندنا كان بصدد قطع الطريق الوطني رقم 11 بالقرب من جسر وادي حربيل استنادا لذات المصادر.

ووضعت جثتي الضحيتين على مستوى مصلحتي حفظ الجثث لكل من مستشفى شرشال وقوارية فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا قضائيا لتحديد ملابسات وقوع الحادثين.

المصدر : واج