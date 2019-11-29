رابطة أبطال افريقيا : فوز شبيبة القبائل على فيتا كلوب الكونغولي

فازت شبيبة القبائل أمام الضيف فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-0 (الشوط الأول: 0-0) بمعقله"أول نوفمبر"بتيزي وزو هذا الجمعة، برسم الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من منافسة رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم.

وبعد أن ضيع ممثل الجزائر العديد من الفرص خلال الشوط الأول، تمكن اللاعب توفيق عدادي من افتتاح باب التسجيل ''للكناري''في الدقيقة ال66 بعد تمريرة حاسمة من زميله رزقي حمرون.

وتجري المواجهة الثانية عن هذه المجموعة الرابعة، بين الرجاء البيضاوي المغربي والترجي التونسي (حامل اللقب)، يوم غد السبت (00ر20 بتوقيت الجزائر) بملعب رادس، في داربي مغاربي يعد بكثير من الإثارة والحماس.

أما ممثل الجزائر الثاني في هذه المنافسة القارية، إتحاد الجزائر، يدخل غمار المنافسة يوم غذ السبت، عندما يستقبل الوداد البيضاوي المغربي بملعب"مصطفى تشاكر"بالبليدة (00ر17 سا)، في داربي مغاربي مفتوح على كل الاحتمالات، لحساب المجموعة الثالثة.

المصدر : واج