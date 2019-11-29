استشهاد شابين فلسطينيين متأثرين بجراحهما في قطاع غزة

استشهد شابان فلسطينيان اليوم الجمعة، متأثرين بجراح لحقت بهما في حادثين منفصلين بقطاع غزة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، في بيان، عن استشهاد الشاب رائد رفيق السرساوي متأثرا بجراحه التي أصيب بها منتصف شهر نوفمبر الحالي خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع إلى 36 من بينهم أطفال ونساء.

وذكر البيان، أن شابا فلسطينيا آخر ثائر العبد عطا استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس الخميس في " انفجار عرضي" ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال شن في 12 نوفمبر الجاري هجوما على قطاع غزة، بدأه باغتيال القائد الميداني لسرايا القدس بهاء أبو العطا في غزة في غارة استهدفت منزله بشكل مباشر ما تسبب في مقتله رفقة زوجته، لتتطور الأحداث بعدها باستهداف الطائرات الإسرائيلية لمنشآت مدنية في القطاع أسفرت عن استشهاد نحو ثلاثين شخصا وإصابة العشرات ، فضلا عن تدمير منازل ومرافق عامة.

يذكر الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ، قد أعلنت اليوم الجمعة، تأجيل مسيرات العودة للمرة الثالثة على التوالي ، وذلك ارتباطا بالظروف الأمنية الخطيرة في قطاع غزة.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أنها قررت تأجيل مسيرات العودة التي كانت مقررة اليوم، وذلك من أجل تفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن القرار يأتي "ارتباطا " بالظروف الأمنية الخطيرة جدا، و "في ضوء تهديدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بارتكاب حماقة من خلال شن عدوان شامل جديد على قطاع غزة".

ومنذ مارس 2018 ، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرق غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

المصدر : وأج