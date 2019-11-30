حوادث المرور : وفاة 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين خلال الـ48 ساعة الاخيرة

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة في حوادث مرور سجلت خلال ال48 ساعة الاخيرة عبر مناطق متفرقة من الوطن، حسب حصيلة كشفت عنها السبت مصالح الحماية المدنية.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة من اجل 22 حالة اختناق بغاز احدي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة ومسخنات الحمام بكل من قسنطينة، عنابة، أم البواقي، ميلة وبومرداس، حيث تم التكفل بهم ونقلهم الى المستشفيات.

من جانب آخر، تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية معسكر مدعومة بفرق الانقاذ والبحث تحت الردوم وكذا فرقة الكلاب المدربة على إثر انفجار غاز المدينة متبوع بانهيار مسكن، مما أدى الى وفاة شخصين يبلغان من العمر 58 و 18 سنة وإصابة آخر بحروق من الدرجة الثانية.