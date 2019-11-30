حادث مرور بولاية عين الدفلى أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح

أسفر حادث مرور وقع هذا السبت على مستوى الطريق الولائي رقم 03 بولاية عين الدفلى عن وفاة شخص وإصابة آخر، حسبما علم لدى مديرية الحماية المدنية.

وتمثل هذا الحادث المروري الذي وقع عند مدخل بلدية عين بويحيي (25 كلم غرب عاصمة الولاية) في إنحراف دراجة نارية وإصطدامها بشخص كان يمشي بمحاذاة الطريق، مما أسفر عن وفاة سائقها البالغ من العمر 38 سنة وإصابة الآخر بجروح.

وبحسب ذات المصادر فقد تم نقل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي بوعبيدة (العطاف)، فيما تم إجلاء الشخص المصاب نحو العيادة المتعددة الخدمات بالعبادية.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وقوع هذا الحادث.

المصدر : واج