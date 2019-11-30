الرابطة الإفريقية لكرة السلة (نخبة 16): تأهل المجمع البترولي للموسم العادي للمنافسة بعد فوزه على نادي الشرطة المالي

تأهل ممثل كرة السلة الجزائرية، المجمع الرياضي البترولي، للمباراة النهائية للدور التمهيدي الثاني (نخبة 16) للرابطة الإفريقية لكرة السلة (المنطقة الغربية)، بعد فوزه على نادي الشرطة المالي بنتيجة (76-61)، الشوط الأول (45-31) مباراة الدور نصف النهائي جمع بينهما هذا السبت بالعاصمة الكاميرونية، ياوندي.

وجاءت أرباع اللقاء على النحو التالي: 23-17, 22-14, 14-14, و 17-16.

وسيواجه المجمع البترولي في المباراة النهائية المقررة هذا الأحد، الفائز من اللقاء الثاني الذي يجري لاحقا بين فاب الكاميروني و نادي آ بي سي لكرة السلة الإيفواري.

بهذا الفوز الثمين ستشارك التشكيلة البترولية التي سيطرت على المجموعة الأولى للمنطقة الغربية بفوزين وهزيمة، للموسم العادي للمنافسة، التي ستنطلق في شهر مارس 2020 بمشاركة أبطال أنغولا ومصر والمغرب ونيجيريا والسنغال وتونس تضاف إليها احسن الأندية الستة من نخبة 16 لتكوين الجدول النهائي على فوجين تضم كل واحدة 6 أمدية لتنشيط النسخة الأولى لهذه المنافسة.

من جهة أخرى ستجرى الدورة التأهيلية للمنطقة الشرقية ما بين 17 و 22 ديسمبر بكيغالي (رواندا) بمشاركة أندية كوبرا (جنوب السودان) وجي.كا.تي بي بي سي (تانزانيا)، و باتريوت (رواندا)، وسيتي أوبرس (أوغندا)، و فروفيارو مابوتو (الموزمبيق)، و جي ن بي سي (مدغشقر) و كينيا بور أوتوريتي (كنيا) و أونزا بايسير (زامبيا).

وكان الاتحاد الدولي للعبة "فيبا" ورابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين قد أعلنا في شهر فبراير الماضي عن إنشاء أول بطولة احترافية في إفريقيا و التي تشكل أول مشاركة لرابطة السلة الأمريكية في منافسة خارج أمريكا الشمالية.

الدور نصف النهائي: السبت: المجمع البترولي (الجزائر) - جمعية الشرطة (مالي) 76-61 نادي فاب (الكاميرون) - آ.بي سي (كوت ديفوار).

00ر18 الأحد 1 ديسمبر: المباراة الترتيبية: جمعية الشرطة (مالي) ضد المنهزم من نادي فاب (الكاميرون) - آ.بي سي (كوت ديفوار).

المباراة النهائية: المجمع البترولي ضد المتأهل من نادي فاب (الكاميرون) - آ.بي سي (كوت ديفوار).

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج