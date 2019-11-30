في اليوم الرابع عشر من الحملة : المترشحون يشيدون بالهبة الشعبية الرافضة لتدخل البرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية

أشاد المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية هذا السبت بالهبة الشعبية التي شهدتها مختلف ولايات الوطن للتعبير عن الرفض القاطع لتدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للبلاد، واصفين إياه بالتدخل "السافر".

المترشح علي بن فليس من سطيف

من ولاية سطيف بارك المترشح عن حزب طلائع الحريات علي بن فليس في اليوم الـ 14 من عمر الحملة الانتخابية "الهبة الشعبية"التي شهدتها مختلف ولايات الوطن للتعبير عن رفض الجزائريين لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للبلاد.

وجدد المترشح رفضه للائحة البرلمان الأوروبي بخصوص الأوضاع في الجزائر، وإعتبر أنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي" وأن "الأزمة يحلها الشعب ولا دخل للبرلمان الأوروبي في الشأن الجزائري".

وبالمناسبة ,دعا المترشح إلى إكمال المسيرة التي بدأتها الثورة الشعبية وبمرافقة الجيش منذ فبراير الماضي والتي قضت على العصابة, مشيرا إلى أن ذلك"لا يكون إلا بالذهاب للانتخابات الرئاسية التي ستفرز مستقبل تتواصل فيه محاربة الفساد".

المترشح عز الدين ميهوبي من الشلف ومستغانم

في سياق ذي صلة ثمن مترشح التجمع الوطني الديمقراطي, عز الدين ميهوبي, في تجمع شعبي نشطه بولاية الشلف ونشاط جواري بولاية مستغانم وحدة الجزائريين وخروجهم في مسيرات للتعبير عن موقفهم الرافض لما وصفه ب"التطاول" الذي سعت إليه بعض الأطراف بالبرلمان الأوروبي لمحاولة إحراج الجزائريين في بلدهم.

ودعا السيد ميهوبي, إلى مضاعفة الخرجات الشعبية على شاكلة المسيرة الكبيرة التي انتظمت اليوم السبت بالجزائر العاصمة، والتي ندد من خلالها المواطنون باللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول الجزائر.

وحسب المترشح فقد أبانت هذه المسيرة عن "لحمة وتماسك" الشارع الجزائري وقوته في رفض التدخل الأجنبي، وأكد أن الجزائريين يذودون عن وطنهم ولا يقبلون أي تدخل مهما كان شكله.

ودعا في هذا السياق جميع الجزائريين إلى الرد بقوة يوم 12 ديسمبر على مثل هذه المحاولات للتدخل في الشأن الجزائري من خلال التوجه لصناديق الاقتراع والتعبير عن أصواتهم واختيار رئيس للبلاد.

المترشح عبد القادر بن قرينة من قسنطينة وباتنة

بدوره حيا المترشح عبد القادر بن قرينة في تجمعين شعبيين بولايتي قسنطينة و باتنة, جميع الجزائريين الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد,معتبرا الاختلاف في الآراء والمواقف أمرا مشروعا, معبرا عن فخره بمن وقفوا وقفة الرجل الواحد ضد التدخل الأجنبي.

وقال بن قرينة إن لائحة البرلمان الأوروبي"لن تخيف الجزائريين لكنها أظهرت العكس بخروج الالاف منهم حاملين الراية الوطنية للدفاع عن سيادة الوطن"، منوها بالمناسبة ، بموقف وزارة الشؤون الخارجية من لائحة البرلمان الأوروبي.



المترشح عبد العزيز بلعيد من باتنة

أما المترشح عبد العزيز بلعيد فأكد من ولاية باتنة أن "الجزائر اليوم في خطر نظرا للمؤامرات الكثيرة التي تحاك ضدها"، داعيا الجزائريين الى الالتزام بالوعي وعدم انتظار الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية لتقرير مصيرها".

واعتبر السيد بلعيد أن الجزائر تعاني من "كثرة الداء والأعداء"، في حين كان العدو معروفا خلال الفترة الاستعمارية, داعيا الجزائريين إلى أن تكون لهم "نفس الهبة الشعبية التي تمكن بفضلها أجدادنا من تحرير الوطن من نير الاستعمار".

وجدد بالمناسبة التأكيد على ضرورة الذهاب يوم 12 ديسمبر لاختيار قائد للبلاد, مشددا على أن الانتخابات "هي الحل الوحيد للخروج من الوضعية الحالية التي تعيشها الجزائر".