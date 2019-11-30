قمة الامن الطاقوي: منتدى البلدان المصدرة تؤكد على الدور"الأساسي"للغاز الطبيعي

أكد اعضاء منتدى البلدان المصدرة للغاز اليوم الجمعة بملابو على الدور"الاساسي"للغاز الطبيعي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والامن الطاقوي العالمي.

وجدد المشاركون في بيان نشر عقب القمة ال5 لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز التي شاركت فيها الجزائر، التأكيد على"الدور الاساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة سيما الاهداف السبعة (7) كمورد طبيعي صديق للبيئة ومتوفر و ناجع ومرن يضمن التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي".

كما ذكر المشاركون من بينهم وزير الطاقة محمد عرقاب ب"الحقوق السيدة والكاملة والدائمة للبلدان الاعضاء على مواردهم من الغاز الطبيعي"، مؤكدين على"الاهمية الحيوية" لتطوير منشآت الانتاج الغازي من اجل ضمان الامن الطاقوي العالمي وإنشاء انظمة طاقوية اكثر أستدامة.

كم تضمن البيان مسالة المساهمة"الهامة"للغاز الطبيعي في حماية البيئة سيما في تخفيض اثار التغيرات المناخية والتكيف مع هذه الاخيرة.

وأكد المشاركون في ذات السياق على ارادتهم في تعزيز الامن الطاقوي العالمي كونهم"ممونين دائمين"للغاز الطبيعي وبالتالي الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة في العالم.

الجزائر ستحتضن القمة ال7 لرؤساء دول منتدى البلدان المصدرة للغاز

من أجل ذلك اوصى المشاركون بإيلاء اهمية للغاز الطبيعي من أجل ضمان استثمارات كافية على طول سلسة قيم صناعته وضرورة تقاسم منصف للأخطار بين مختلف الفاعلين في السوق الغازية.

كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون بين أعضاء منتدى البلدان المصدرة للغاز وتشجيع الحوار بين منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي من اجل ضمان السير الحسن وإستقرار اسواق الغاز.

في ذات السياق اعربت البلدان المصدرة للغاز عن املها في الاستفادة من "تحويل التكنولوجيا من أجل التوصل الى انتاج وإستعمال فعال للغاز الطبيعي"بالنظر الى الامتيازات الاقتصادية والبيئية لهذا المورد الطبيعي.

كما انه من الضروري -حسب رايهم- ان "يتم دعم الدور الاساسي لعقود الغاز طويلة الامد وكذا عقود الغاز ذات الاسعار القائمة على الارتباط بالزيت /المواد النفطية من أجل ضمان استثمارات مستقرة في هذا القطاع.

ومن التوصيات التي خرجت بها قمة مالابو هناك خاصة تحسين المكانة الدولية لمنتدى البلدان المصدرة للغاز من خلال جلب اعضاء جدد و ترقية الحوار بين المنتجين والمستهلكين وتوسيع التعاون مع المنظمات الحكومية و الدولية المعنية.

كما اعرب رؤساء الدول و الحكومات عن إرتياحهم لاقتراح قطر لاحتضان القمة ال6 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز في 2021 والجزائر لاحتضان القمة ال7 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز في سنة 2023.

في ذات السياق ندد المشاركون بالخلافات السياسية والإقتصادية والقيود الاحادية الجانب التي -كما قالوا-"تؤثر سلبا"على تطور وتجارة الغاز الطبيعي.

كما أدانوا هجمات القراصنة والأعمال التخريبية ضد المنشآت الطاقوية ونتائجها الكارثية على سوق الغاز العالمية.

المصدر : واج