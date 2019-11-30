دفتر اليوم الخامس عشر من الحملة الانتخابية

فيما يلي دفتر الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 في يومها الخامس عشر :

-عبد المجيد تبون ينظم تجمعا شعبيا بولاية ورقلة (00ر11).

-علي بن فليس ينظم تجمعين شعبيين بولايتي ميلة (00ر10) وجيجل (00ر14).

-عز الدين ميهوبي ينظم ثلاثة تجمعات شعبية بولايات معسكر (00ر10), تيارت (30ر13) و تيسمسيلت (00ر15) إلى جانب نشاطات جواريه ولقاءات مع المجتمع المدني بولاية الجلفة.

-عبد القادر بن قرينة ينظم ثلاثة تجمعات شعبية بولايات بسكرة (00ر10), الوادي (30ر11) وتقرت (00ر14).

-عبد العزيز بلعيد ينظم تجمعا شعبيا بولاية بسكرة (00ر15).

المصدر : واج