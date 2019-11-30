رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات يصف الحملة الإنتخابية بالناجحة شكلا ومضمونا

بعد 14 يوما من عمر الحملة الإنتخابية ، قيم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي الحملة بالناجحة شكلا ومضمونا .

وفي تصريح للقناة الأولى قال شرفي أن الحملة ناجحة شكلا من حيث التنظيم ومن حيث إحترام السادة المترشحين للبرنامج الذي وضعوه لدينا وأيضا إحترام المواقيت التي أخذوها مع إمتدادات السلطة الوطنية، ثم احكام التنظيم داخل القاعات، أما من حيث المضمون فإن الخطب المتناولة في كل مناسبة إلتزمت بالحدود المسطرة في القانون المنظم للإنتخابات.

وفي نفس السياق، أكد أيضا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي أن العمل جار لتنظيم مناظرات بين المترشحين الخمسة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية