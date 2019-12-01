فورمولا 1: هاميلتون أول المنطلقين في جائزة أبوظبي الكبرى بعد استفادته من عقوبة فالتيري

انتزع بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق سيارة "مرسيدس", المركز الأول عند خط انطلاق جائزة أبوظبي الكبرى, المرحلة الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا واحد التي تقام هذا الأحد, بتصدره التجارب الرسمية التي جرت أمس السبت, وذلك للمرة الأولى منذ أشهر.

وفي حين كان زميل هاميلتون الفنلندي فالتيري بوتاس صاحب ثاني أفضل وقت في الجولة الأخيرة من التجارب الرسمية, الا ان العقوبة التي فرضت عليه بسبب استخدام وحدة طاقة جديدة, ستدفعه إلى الانطلاق من المركز الأخير في السباق الذي يقام اليوم على حلبة مرسى ياس.

وبالمقابل, سيكون سائق "ريد بول" الهولندي ماكس فيرشتابن ثانيا عند خط الانطلاق إلى جانب هاميلتون, متقدما على سائقي فريق "فيراري" شارل لوكلير من موناكو, والألماني سيباستيان فيتل صاحب المركز الرابع.

وعزز هاميلتون رقمه القياسي في عدد مرات الانطلاق من المركز الأول الى 88, وحقق الصدارة في التجارب الرسمية للمرة الأولى منذ جائزة ألمانيا الكبرى في يوليو الماضي, وللمرة الخامسة هذا الموسم.

وكان هاميلتون قد ضمن في وقت سابق من هذا العام, إحراز لقب البطولة للعام الثالث تواليا والمرة السادسة في مسيرته. كما ضمن فريق "مرسيدس" إحراز لقب الصانعين للعام السادس تواليا.

وحقق هاميلتون أسرع زمن في التجارب بتوقيت 1:34,779 دقيقة متقدما على بوتاس بفارق 0,194 ثانية, بينما حل فيرشتابن ثالثا بفارق 0,166 ثانية عن الفنلندي.