انقلاب حافلة سياحية بشمال غرب تونس يودي بحياة 22 شخصا في حصيلة أولية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن مقتل 22 شخصا وأصابة 21 آخرين بجروح اليوم الأحد في انقلاب حافلة سياحية كانوا على متنها أثناء مرورها بمنحدر حاد في شمال غرب تونس.

وقالت الوزارة في بيان ان الحادث وقع صباح اليوم بمنطقة عين السنوسي في مدينة عمدون بمحافظة باجة عندما سقطت حافلة تابعة لإحدى وكالات الأسفار الخاصة في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي.

وأضافت أن الحافلة كانت تنقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة إلى مدينة "عين دراهم" في الشمال الغربي للبلاد.

وأوضحت "أن الحصيلة الأولية للحادث تتمثل في وفاة 22 شخصا وإصابة 21 اخرين تم نقلهم الى مستشفيات عمدون وباجة لتلقي الاسعافات الضرورية".

و قالت الداخلية التونسية انه تم تشكيل "خلية أزمة" لمتابعة الحادث.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية