المنتخب الجزائري للدراجات (رجال) يفوز بالذهبية في البطولة العربية للطريق بمصر

أحرز المنتخب الجزائري للدراجات (رجال) اليوم الاحد الميدالية الذهبية لسباق ضد الساعة (حسب الفرق), في البطولة العربية لكل الفئات المتواصلة فعالياتها بمدينة الاسكندرية المصرية.

وقطع منتخب الاكابر المكون من عز الدين لعقاب, عبد الرحمان منصوري, نسيم سعيدي و حمزة ياسين مسافة السباق المقدرة ب66 كلم في زمن قدره (1سا/21د /12 ثا)، متقدما على المنتخب الكويتي (1سا/ 22د/ 19 ثا) ثم منتخب الامارات العربية المتحدة (1سا/ 23 د/ 11ثا).

و بالإضافة الى منتخبات الجزائر و الكويت و الامارات، عرف سباق ضد الساعة مشاركة مصر، العربية السعودية وليبيا.

بهذه الميدالية الذهبية، يثري المنتخب الوطني رصيده، بعد الميداليتين (ذهبية و فضية) المحققتين امس السبت بفضل كل من الأواسط (ذكور) و السيدات في سباق ضد الساعة حسب الفرق.

يذكر أنه خلال الطبعة السابقة بشرم الشيخ (مصر)، سيطرت الجزائر على المنافسة باحتلالها المرتبة الأولى في الترتيب العام ب17 ميدالية تفاصيلها 10 ذهبيات، 4 فضيات و 3 برونزيات.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية