كأس الكونفدرالية الإفريقية : نادي بارادو يفرض التعادل على سان بيدرو 0-0 في أبيجان

إفتك نادي بارادو نقطة التعادل من ميدان نظيره سان بيدرو الايفواري بواقع (0-0)، ظهيرة هذا الأحد بملعب فيليكس هوفوات بواني، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة (دور المجموعات) من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وعلى ضوء هذه النتيجة الإيجابية، يحتل شبان"الأتلتيك"الصف الأول مؤقتا للمجموعة الرابعة (1 ن), بمعية سان بيدرو، في انتظار إجراء المقابلة الثانية بين حسنية أغادير المغربي ونادي إنينمبا النيجيري (00ر20 سا بتوقيت الجزائر).

وقد بلغ نادي بارادو، مرحلة المجموعات، إثر تجاوزه عقبة النادي الأوغندي كامبالا سيتي (الذهاب: 0-0، الاياب: 4-1).

المصدر : واج