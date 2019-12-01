دفتر اليوم السادس عشر من الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر

01/12/2019 - 20:10
الجزائر, سياسة
فيما يلي دفتر الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 في يومها السادس عشر :
-عبد المجيد تبون ينظم تجمعا شعبيا بولاية سطيف (00ر11).
-علي بن فليس ينظم تجمعين شعبيين بولايتي مستغانم (00ر10) و سيدي بلعباس (00ر15).
-عز الدين ميهوبي ينظم تجمعا شعبيا بولاية الجلفة (00ر11) إلى جانب نشاطات جوارية ولقاءات مع المجتمع المدني بولاية غرداية (مساء).
-عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعين شعبيين بولايتي غرداية (00ر10) و المنيعة (00ر15).
-عبد العزيز بلعيد ينظم تجمعين شعبيين بولايتي أم البواقي (00ر10) و خنشلة (00ر15).