دفتر اليوم السادس عشر من الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر

01/12/2019 - 20:10

 فيما يلي دفتر الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 في يومها السادس عشر :

-عبد المجيد تبون ينظم تجمعا شعبيا بولاية سطيف (00ر11).

-علي بن فليس ينظم تجمعين شعبيين بولايتي مستغانم (00ر10) و سيدي بلعباس (00ر15).

-عز الدين ميهوبي ينظم تجمعا شعبيا بولاية الجلفة (00ر11) إلى جانب نشاطات جوارية ولقاءات مع المجتمع المدني بولاية غرداية (مساء).

-عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعين شعبيين بولايتي غرداية (00ر10) و المنيعة (00ر15).

-عبد العزيز بلعيد ينظم تجمعين شعبيين بولايتي أم البواقي (00ر10) و خنشلة (00ر15).

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الجزائر, سياسة

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