﻿حوادث المرور بالبليدة : وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 51 آخرين بحر الأسبوع الفارط

أسفرت حوادث المرور التي وقعت بحر الأسبوع الفارط على مستوى إقليم ولاية البليدة عن وفاة ثلاثة أشخاص و إصابة 51 آخرين، حسبما أفادت به اليوم الأحد مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصادر أنه تم تسجيل منذ تاريخ 24 نوفمبر المنصرم و إلى غاية 30 من نفس الشهر وقوع 50 حادثا مروريا أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص و إصابة 51 آخرين.

وفي ذات السياق سجلت مصالح الحماية المدنية اليوم الأحد وقوع حادث مروري على مستوى الطريق الإجتنابي الرابط بين بلديتي قرواو و بوفاريك أسفر عن وفاة شخص بعين المكان.

وتمثل هذا الحادث في اصطدام سيارة بشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر 40 سنة ما أدى إلى وفاته بعين المكان - بحسب ذات المصادر مشيرة إلى نقل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوفاريك.

المصدر : واج