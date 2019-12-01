إرتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية شمالي تونس إلى 26 شخصا

إرتفع عدد ضحايا حادث إنقلاب حافلة سياحية بولاية باجة شمالي تونس، إلى 26 شخصا، وفق أحدث تحيين لوزارة الصحّة العموميّة.

ولا يزال جرحى الحادث، الذي وقع منتصف نهار، الأحد، على مستوى الطريق الرابطة بين عمدون (ولاية باجة) وعين دراهم (ولاية جندوبة) وتمثل في إنزلاق حافلة سياحيّة في رحلة داخليّة قادمة من العاصمة، محل المتابعة الصحيّة بعدد من المستشفيات ومن بينها شارل نيكول والرابطة ، إلى جانب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس ومستشفى القصاب بمنوبة.

وذكرت وكالة تونس إفريقيا للانباء أن الحادث وقع ظهر اليوم عندما إنقلبت حافلة سياحية على الطريق الرابط بين "عمدون" و"عين دراهم" بولاية باجة.

وأضافت أن الحافلة كانت قادمة من تونس العاصمة وتقل حوالي 45 راكبا ، مشيرة إلى أن أعمار القتلى تتراوح فيما بين 18 و29 سنة فيما تتراوح أعمار الجرحى بين 10 سنوات و30 سنة.

وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل 24 شخصا و اصابة 21 أخرين .

المصدر : واج