نبيل صحراوي : مشروع مكافحة الفساد حقيقي ويتجسد بخطى ثابتة

أكد رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد نبيل صحراوي أن مسار مكافحة الفساد في الوقت الحالي يسير بخطى ثابتة وخاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تأكد فيها برنامج مكافحة الفساد بمرافقة مؤسسة الجيش والشعب الجزائري .

و اوضح صحراوي الذي حل هذا الاثنين ضيفا على القناة الاولى أن " يقين المواطن ازداد بأن هذا المشروع حقيقي و يتجسد في الميدان بفضل الله ثم بفضل القيادة الراشدة للجيش الوطني الشعبي وكذلك وزير العدل حافظ الاختام الذي يسهر على تجسيد المشروع على المستويين المحلي والوطني ".

ودعا صحراوي الجزائريين للانخراط في هذا المسعى الذي أصبح مشروعا حقيقيا من اجل حماية البلاد لا سيما في الشق الاقتصادي وقال في هذا الخصوص "المواطن معني بمشروع مكافحة الفساد من اجل ضمان استمراريته في المستقبل ولحماية الجزائر " ، وتابع بالقول أن غاية المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد هي تسهيل مهمة التبليغ عن الفساد وربط التواصل مع الهيئات المختصة مع الحفاظ على سرية هويات المواطنين المبلغين .

هذا و تنوي المنظمة بحسب رئيسها تشكيل جبهة شعبية لمكافحة الفساد يشارك فيها كل ممثلي المجتمع المدني مضيفا أن مهمة التحسيس منوطة بالمجتمع المدني من خلال تجنيد الطاقات البشرية والكفاءات من اجل الوقاية و التحسيس بأهمية مشروع مكافحة الفساد الذي أصبح تجسيده أمرا ملحا في الوقت الراهن وقال في هذا الخصوص" لابد من العمل على التحسيس والوقاية من الفساد قبل القمع الذي لديه اجهزته المختصة به " .

من جانب آخر ، أشار ضيف الاولى نبيل صحراوي ان منظمته تتلقى يوميا عدة شكاوي وملفات تتعلق بنهب العقار وتحويل الاراضي الفلاحية تورط في غالبيتها منتخبون" جل الملفات المطروحة على المنظمة هي ملفات حقيقية تتعلق بقضايا مدعومة بأدلة حقيقية في قضايا تزوير و استعمال السلطة التعسفية وقضايا النهب".

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية