علاوة العايب للإذاعة : محاكمة غير مسبوقة لرموز الفساد في الجزائر و الحراك يقطف ثمار مطالبه

أكد البروفسور علاوة العايب المختص في الشؤون القانونية أن محاكمة رموز الفساد التي تبدأ أطوارها هذا الاثنين هي محاكمة غير مسبوقة في تاريخ القضاء الجزائري .

ولدى تدخله على أمواج القناة الأولى هذا الاثنين نقل رجل القانون أن هذه المحاكمة لها قرائتين الأولى سياسية و الثانية قانونية

ففيما يتعلق بالقراءة السياسية فإنها تعتبر محاكمة غيرمسبوقة بالنظر إلى ثقل التهم المنسوبه إلى المتهمين وصفة المتهمين أنفسهم الذين اعتلوا اعلى مراتب السلطة رفقة كبار رجال المال.

أما القراءة القانونية و استنادا للبروفسور فإن هذه المحاكمة التي تأتي في سياق محاربة الفساد سيراعى فيها شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في مواثيق وإعلانات حقوق الانسان العالمية و الاقليمية و المدمجه في قانوني العقوبات و الاجراءات الجزائية .

وأضاف المتدخل أن بداية محاسبة رموز الفساد يعتبر إنجازا هاما يقطفه الشعب الجزائري اليوم والذي طالما مثل أحد مطالب الحراك وذلك طبعا بعد إعطاء جهازالقضاء جرعه من الاستقلالية .

المصدر : الاذاعة الجزائرية