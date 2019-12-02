انتخابات 12 ديسمبر: منح رخصة خاصة بالغياب لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت

سيتم منح رخصة خاصة بالغياب مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والادارات العمومية يوم الخميس 12 ديسمبر قصد تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت بمناسبة الانتخابات الرئاسية، حسب ما أعلنته اليوم الاثنين المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري في بيان لها.

وأوضح البيان أنه "تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم الخميس 12 ديسمبر، تمنح رخصة خاصة بالغياب مدفوعة الأجر لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمون باليوم والساعة ".

غير أنه يتعين على المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة أعلاه --يضيف نفس المصدر-- "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.