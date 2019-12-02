الدراج الجزائري ايوب سحيري يفوز بالميدالية الذهبية في البطولة العربية بمصر

توّج الدراج الجزائري ايوب سحيري اليوم الاثنين بالميدالية الذهبية لسباق ضد الساعة (اواسط- ذكور) في البطولة العربية 2019 للدراجات الجارية بمدينة الاسكندرية المصرية الي غاية 6 ديسمبر الجاري وذلك عقب قطعه لمسافة السباق المقدرة ب 26 كلم في زمن قدره 35 د/ 51ث/ 72ج.

وتقدم الدراج الجزائري في هذا السباق على المصريين يوسف احمد زكي الذي حل في المركز الثاني بزمن 36د/ 02ث/97ج, متبوعا بمواطنه أحمد خالد احمد في المركز الثالث ب36د/34ث/ 97ج .

ومن جهته,اكتفى الدراج الجزائري الآخر صديق بن غنيف ,المشارك في هذا السباق بالمركز الرابع بعد قطع للمسافة في وقت قدره 36د/ 35ث/47 ج.

وبفضل هذه الميدالية الذهبية يرتفع رصيد الجزائر في هذه المنافسة الى اربع ميداليات (3 ذهبيات و فضية واحدة).

وكانت ميداليات المعدن النفيس من انجاز كل من المنتخب الوطني(حسب الفرق ) في السباق ضد الساعة (اواسط ذكور) و المنتخب الوطني (للأكابر ذكور), فيما اكتفت تشكيلة الكبريات بالميدالية الفضية , في السباق ضد الساعة (حسب الفرق).

يذكر أنه خلال الطبعة السابقة بشرم الشيخ (مصر), سيطرت الجزائر على المنافسة باحتلالها المرتبة الأولى في الترتيب العام ب17 ميدالية تفاصيلها 10 ذهبيات, 4 فضيات و 3 برونزيات.

