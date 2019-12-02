ممثلو المترشحين الخمسة للإذاعة:قطاع الصحة بالجزائر يعاني من سوء التسيير وبحاجة إلى اعادة تنظيم لترقيته

عرض ممثلو المترشحين الخمسة للرئاسيات المقبلة في حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى هذا الإثنين اهم ما يراهن عليه مرشحوهم للنهوض بقطاع الصحة في الجزائر والذي يعاني من مشاكل متعددة حيث اتفق أغلبية الممثلين على سوء تسيير القطاع ودعوا إلى ضرورة اعادة تنظيمه وترقية الخدمات الصحية .

وفي هذا الجانب أكد ممثل المترشح عبد العزيز بلعيد البرفسور ثابتي مجيد أن قطاع الصحة بالجزائر يعاني من سوء التسيير و"بلعيد يراهن في برنامجه الانتخابي على ضمان التغطية الشاملة لكل المواطنين".

وأبرزت ممثلة المترشح للرئاسيات عزالدين ميهوبي المختصة النفسانية أمينوش نعيمة أن مرشحها أعطى الأولوية في برنامجه لقطاع الصحة من خلال الإبقاء على مجانية الخدمات الصحية ووضع خارطة صحية تكون بمثابة أداة للتخطيط.

من جهته يراهن المترشح عبد القادر بن قرينة على تنظيم حوار وطني شامل لمناقشة معضلة قطاع الصحة بالجزائر وايجاد الحلول المناسبة من خلال بلورة رؤية استراتيجية للقطاع مثلما اوضحه ممثل المترشح الدكتور مدني لخضر.

هذا وأكد ممثل المترشح عبد المجيد تبون عبد الوهاب بوكروح أن الرهان الرئيس للنهوض بهذه المنظومة يتمثل في ترقية صناعة الدواء وانشاء مستشفيات استعجالية وفقا لبرنامج مترشحه.

أما ممثل المترشح علي بن فليس عادل قويدي فقد أبرز أن برنامج مرشحه يرتكز على ضرورة الاهتمام بتكوين الأطباء والعامل البشري كأهم عنصر لتحسين وضعية الصحة بالجزائر .

المصدر:الإذاعة الجزائرية