الرابطة : معاقبة الوفاق والأهلي بلقاء دون جمهور و إلغاء البطاقة الحمراء لأمير سعيود

عاقبت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم فريقي وفاق سطيف وأهلي برج بوعريريج (الرابطة الأولى المحترفة) بلقاء دون جمهور (ثالث إنذار)، بسبب استعمال الأنصار للألعاب النارية ورميهم للمقذوفات، حسبما أعلنت عنه الهيئة المسيرة لشؤون كرة القدم المحترفة الجزائرية، اليوم الإثنين على موقعها الرسمي.

كما تم تغريم الفريقين المذكورين بمبلغ 200 ألف دينار جزائري لكل واحد يضيف نفس المصدر.

وبالنسبة لناديي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد فقد تم تسليط عليهما غرامة مالية تقدر ب200 ألف دينار جزائري بسبب استعمال ورمي الألعاب النارية (الإنذار الثاني).

من جهة أخرى، قررت لجنة الانضباط إلغاء الإنذار الثاني الذي تلقاه صانع ألعاب شباب بلوزداد، أمير سعيود، الذي طرد خلال مباراة فريقه أمام الجار مولوجية الجزائر (2-2) بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وبهذا يتم إلغاء البطاقة الحمراء التي تعرض لها اللاعب.

وأوردت الرابطة على موقعها "على إثر دراسة تقرير شباب بلوزداد، وبعد مشاهدة الفيديو، تأكدت اللجنة أن اللاعب دخل أرضية الميدان هروبا من المقذوفات التي كانت تأتي من المدرجات".

وعلى إثر هذا القرار، فسيتمكن سعيود من المشاركة في اللقاء المقبل لفريقه، داخل الديار أمام شبيبة الشاورة السبت المقبل.

بالمقابل، عوقب مدافع مولودية وهران، بوعلام مصمودي، بأربعة لقاءات نافدة وغرامة مالية تقدر ب40 ألف دج، بسبب "تصرف غير رياضي تجاه الرسمين".