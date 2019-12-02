البطولة العربية للدراجات على الطريق :الجزائر تتصدر الترتيب بــ 3 ذهبيات وفضية

يحتل المنتخب الجزائري للدراجات، مؤقتا صدارة الترتيب العام للبطولة العربية على الطريق ، عقب اليوم الثالث من المنافسة، الجارية ما بين 30 نوفمبر إلى 6 ديسمبر بمدينة الإسكندرية المصرية بمجموع أربع ميداليات (3 ذهبيات- فضية واحدة) .

من جهته ، يحتل المنتخب المصري المرتبة الثانية بذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة، ويأتي بعده الكويت بميداليتين واحدة فضية والأخرى برونزية.وخلال اليوم الرابع ، المقررة غدا الثلاثاء ، تجرى سباقات ضد الساعة فردي (أكابر) وضد الساعة فردي أكابر .

و سيكون منتخب الأكابر، المتكون من الدراجين عز الدين لعقاب ، عبد الرحمان منصوري ، على موعد مع سباق 44 كلم ، في حين ، يتطلع الفريق الوطني للأشبال المتشكل من محمد رضوان برينيس وصلاح الدين الأيوبي شركي، إلى قطع سباق 5ر17 كلم.

وخلال النسخة السابقة ، التي جرت بشرم الشيخ المصرية، نالت الجزائر المرتبة الأولى في الترتيب النهائي برصيد 17 ميدالية: 10 ذهبيات، 4 فضيات وثلاث برونزيات.

المصدر: وأج