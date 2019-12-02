الكرة الذهبية-2019 "فرانس فوتبول": رياض محرز يحتل المرتبة الــ 10

احتل الدولي الجزائري وصانع ألعاب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز ، المرتبة العاشرة في الترتيب النهائي للكرة الذهبية لصحيفة "فرانس فوتبول" لسنة 2019، والذي يجرى حفله حاليا بمسرح "شاتلي" بالعاصمة الفرنسية باريس.و تم اختيار قائد "الخضر" ، بطل إفريقيا لسنة 2019 ، ضمن القائمة النهائية التي تضم 30 لاعبا.

وتعد المرة الثانية التي يختار فيها محرز ضمن القائمة النهائية بعد سنة 2016 عندما كان ينشط في نادي ليستر سيتي، حيث حاز حينها على المرتبة السابعة.

وعلى غرار رياض محرز، عرفت القائمة تواجد لاعبين إفريقيين أخريين ضمن أحسن عشرة لاعبين في العالم، ويتعلق الأمر بكل من المصري محمد صلاح (ليفربول) والسينغال ساديو ماني (ليفربول).

وبعد التحاقه بــــ"السيتي" في 2018، تألق محرز (28 سنة)، خلال موسمه الأول بتسجيله لــ 12 هدافا وتقديمه لـــ 12 تمريرة حاسمة في جميع المنافسات، بالرغم من محدودية مشاركاته في تعداد المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وساهم إبن ضاحية سارسال (باريس) ، بصفة فعالة في تتويج "الخُضر" بكأس أمم إفريقيا-2019 شهر يوليو الفارط بمصر، ما سمح للجزائر بتجديد العهد مع التاج القاري بعد 29 سنة كاملة من سنوات العجاف.

وتُقدم جائزة الكرة الذهبية من طرف لجنة تحكيم دولية تضم صحفيين مختصين بواقع صحفي عن كل بلد، حيث يعتمدون على ثلاث معايير أساسية : العروض الفردية والجماعية (الألقاب) خلال العام، قيمة اللاعب (الموهبة و الروح الرياضية) و مشوار اللاعب.

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن معايير اختيار أفضل لاعب في العالم، حيث تم اختيار اللاعب الأفضل عبر التصويت الذي تم بمشاركة مجموعة من الصحفيين من مختلف أنحاء العالم .

ويختار كل صحفي أفضل 5 لاعبين من قائمة الـ30 المرشحين من وجهة نظره ويحصل الأول على 6 نقاط، ثم باقي اللاعبين 4 نقاط، 3 نقاط، نقطتين ونقطة على التوالي.

وفى حال تساوي لاعبين اثنين في عدد النقاط، يفوز اللاعب الذي تفوق في عدد مرات الحصول على المركز الأول بالتصويت، وفى حالة استمرار التساوي يتم اللجوء لعدد مرات الحصول على المركز الثاني ثم الثالث والرابع والخامس على التوالي، وإذا استمر التساوي، يتم إجراء تصويت جديد بين اللاعبين المتساويين.

ويعد نجم نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بخمس كرات ذهبية في السابق، المرشح الأوفر حظا لخلافة صانع ألعاب ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، حامل الكرة الذهبية لسنة 2018.

وفي حال تتويج جديد لـ "البولغا"، سيتفوق على "غريمه التقليدي" المهاجم البرتغالي لنادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، الذي يحمل نفس العدد من الكرات الذهبية.

المصدر : وأج