أربعة قتلى و جريحان في اصطدام حافلة لنقل الطلبة بسيارتين في بوينان بالبليدة

ارتفعت حصيلة حادث مرور بوعينان (شرق البليدة) الذي وقع مساء اليوم الاثنين إلى أربعة قتلى و جريحان، حسبما أكدته مصالح الحماية المدنية في حصيلة نهائية.

واستنادا لما ذكره المكلف بالاعلام على مستوى هذه الهيئة، الملازم الاول عادل زروق الرغمايمي، فقد ارتفعت حصيلة الحادث المروري الذي وقع بطريق الشبلي-تاباينت بالمكان المسمى "الرايس"، إلى أربعة قتلى (ثلاثة نساء و رجل كانوا على متن السيارة السياحية الأولى) و جرحين اثنين (أب و ابنه كانا على متن السيارة السياحية الثانية).

ونقل جثامين الضحايا الذين لم يتم بعد تحديد أعمارهم - حسب ذات المتحدث- نحو كل من القطاع الصحي ببوقرة و بوعينان مع اسعاف و إجلاء الجريحان نحو هذا الأخير (القطاع الصحي لبوعينان) فيما لم يتعرض سائق الحافلة لأي ضرر.

وجند لهذا الحادث، الذي نجم عن اصطدام حافلة لنقل الطلبة بدون ركاب بسيارتين -يضيف المصدر-، شاحنة إطفاء و ثلاث سيارات اسعاف تابعة لكل من وحدة الحماية المدنية لدائرة بوعينان بتدعيم من وحدة بوقرة.

يذكر أن مصالح الحماية المدنية كانت قد أعلنت في حصيلة أولية لدى تدخلها في هذا الحادث الذي وقع في حدود السابعة مساء عن ثلاثة قتلى.