دراسة: طنين الأذن قد يشير للإصابة بسرطان البلعوم

أظهرت دراسة حديثة أن طنين الأذن وبعض المشاكل الصحية المستمرة قد تكون بمثابة أعراض لإصابة الشخص بنوع نادر من السرطان.

وحذر تقرير طبي الأشخاص الذين يُعانون من طنين الأذن والذين يتميزون بسماع أصوات تأتي من داخل الجسم بأن أحدهم قد يكون عرضة للإصابة بسرطان البلعوم الأنفي وفقا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص المصابين بسرطان البلعوم قد يعانون من كتلة في الرقبة فضلًا عن فقدان السمع (قد يكون في أذن واحدة) وانسداد ونزيف الأنف.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا يعد سرطان البلعوم الأنفي نوعًا نادرًا من السرطان يُصيب جزء الحلق الذي يربط الجزء الخلفي من الأنف بجزء الفم "البلعوم".

وأشارت الهيئة إلى أن العديد من الأشخاص المصابين بسرطان البلعوم الأنفي لا تظهر لديهم أي أعراض حتى يصل السرطان إلى مرحلة متقدمة لذا نصحت بضرورة مراجعة الطبيب إذا كنت تعاني من أي أعراض مقلقة خاصة إذا لم تتحسن بعد بضعة أسابيع ولا ينبغي الخلط بين سرطان البلعوم الأنفي والأنواع الأخرى من السرطان التي تؤثر أيضًا على الحلقي مثل سرطان الحنجرة والمريء وغالبًا ما يصعب التعرف على سرطان البلعوم الأنفي لأن الأعراض تشبه الحالات الأخرى الأقل خطورة.