دحمون يشيد بهبة الشعب الجزائري للتنديد بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للجزائر

أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، الثلاثاء، بهبة الشعب الجزائري الذي وقف "وقفة رجل واحد" للتنديد بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للجزائر.

وقال الوزير في كلمة له خلال عرضه مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة : "نحن لا نريد أي درس ولا نريد من أحد أن يدخل أنفه في الشؤون الداخلية للجزائر. قلتها وقالها نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، مرات عديدة، بأن هناك أياد خارجية تريد السوء للجزائر وتتربص بوحدتها واستقلالها".

كما ثمن دحمون بالمناسبة هبة الشعب الجزائري والموقف الرسمي للدولة الجزائرية، مضيفا بالقول: "ونحن على مقربة من الانتخابات الرئاسية، نحيي هبة الشعب الجزائري الذي وقف رجلا واحدا للتنديد بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للجزائر، خاصة من قبل البرلمان الأوروبي".

واستطرد قائلا: "سنكون لهؤلاء بالمرصاد جنبا لجنب مع شعبنا الأبي"، مشيرا إلى أن الاستعمار "استعمل الخونة" في الماضي ، و"للأسف ها هو اليوم يستعمل من جديد خونة و مرتزقة (...) " في محاولة منه لضرب استقرار البلاد.

ودعا دحمون الشعب الجزائري الى الوقوف صفا واحدا لتلقين هؤلاء الخونة درسا من خلال المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر من "أجل الحفاظ على استقلال الجزائر".