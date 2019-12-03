وزارة العمل تؤكد أن تشوية عقود ما قبل التشغيل ستتم بكل شفافية

كشف المدير العام للتشغيل والادماج بوزارة العمل بوضياف شرف الدين عن احصاء أكثر من اربعمئة الف معني بالادماج في مناصب من موظفي عقود ما قبل التشغيل، مؤكدا الشروع قريبا في تنفيذ القرار الحكومي القاضي بادماج هؤلاء، مشيرا الى أن بعض المؤسسات الاقتصادية قدر شرعت فعليا في العملية.

وقال بوضياف في تصريح للاذاعة الجزائرية إن مصالحه احصت 416 الف منتسبا لعقود ما قبل التشغيل من بينهم 319 الف في القطاع الاداري بينما 69 الفا في القطاع الاقتصادي ، كاشفا عن الشروع في الاجراءات الادارية لتسوية هذه الملفات، عبر التحضير للمرسوم التنفيذي، ودراسة الملفات بكل شفافية

وكان وزير الداخلية قد اعلن منتصف الشهر الماضي عن الشروع في التسوية النهائية لوضعية أكثر من 400 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل خلال الثلاث سنوات القادمة.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية

