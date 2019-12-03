كاس العرب للأندية لكرة القدم : سحب قرعة دوري ربع و نصف نهائي هذا الأربعاء بالرياض

تشهد العاصمة السعودية الرياض قرعة دوري ربع ونصف نهائي كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم الأربعاء بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم إضافة إلى ممثلي الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.

وصعد إلى الدور ربع النهائي فرق الشباب و الاتحاد من السعودية والرجاء وأولمبيك آسفي من المغربي والإسماعيلي والاتحاد السكندري من مصري بجانب الشرطة العراقي.

وتتبقى بطاقة وحيدة تحسم يوم 16 ديسمبر الحالي في المباراة التي تجمع بين فريقي مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي. و كانت مباراة الذهاب إلى جرت بالعراق انتهت بالتعادل السلبي.