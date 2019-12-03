المنتخب الوطني لكرة السلة في تربص تحضيري ابتداء من السبت بالعاصمة

يشرع المنتخب الجزائري لكرة السلة، رجال ، في تربص إعدادي من 7 الى 11 ديسمبر بالجزائر العاصمة، تحسبا لتصفيات بطولة أمم إفريقيا-2021 ، المقررة ابتداء من شهر فيفري المقبل، حسبما علم من الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

واحتفظ المدرب الرئيسي بلال فايد تحسبا لهذا التجمع التحضيري، تعدادا قوامه 16 لاعبا ، متوسط أعمارهم لا تتجاوز 24 سنة، حيث أن العديد من اللاعبين تابعين لمنتخبات الفئات الشابة ولاعب واحد ينشط بفرنسا.

وصرح فايد " قائلا: استدعينا لهذا التربص ، لاعبين جدد ينشطون في البطولة الوطنية وبالخارج. هدفنا الأول يبقى التنقيب عن أحسن العناصر التي بمقدورها تدعيم المنتخب الوطني ."

وأضاف : " سنغتنم الفرصة خلال هذا التربص لتجريب اللاعبين الجدد وتقييم في نفس الوقت الآخرين الموجودين ضمن التعداد.

وفي قائمة اللاعبين المستدعين ، يعتبر المجمع البترولي الأكثر تمثيلا بأربعة عناصر، متبوعا بوداد بوفاريك ونادي سطاوالي بثلاثة لاعبين ، كل واحد.

ويعود آخر تجمع للعناصر الوطنية إلى شهر جويلية 2019، بمناسبة مشاركة الجزائر في الطبعة الأولى لكاس أمم إفريقيا لكرة السلة للاعبين المحليين ( أفرو كان- 2019) التي جرت بباماكو ( مالي).

وأنهى الخماسي الجزائري - المُقصى في الدور ربع النهائي من طرف انغولا ( 89- 62)-، الدورة في المرتبة الثامنة، بعد تتويج انغولا الديمقراطية أمام كينيا 82- 61.

وشارك في المسابقة 12 بلدا وهم : مالي ( البلد المنظم)، الجزائر، انغولا، كوت ديفوار ، مصر، غينيا، كينيا، المغرب، نيجيريا ، كونغو الديمقراطية، التشاد وتونس.

قائمة اللاعبين المستدعين:

صديق تواتي، مروان بو ركايب، شريف بن عياد ، عبد الله حمديني (المجمع البترولي) رمزي مراحي، ايوب مراحي وطارق حمداني (وداد بوفاريك)هشام دكاكن ، عبد الرؤوف بن غرقي وزكرياء معطوب (نادي سطاوالي)عمار بليش (نصر حسين داي)، محمد عبودي (نادي درارية) نادي: نزار طالب (نادي جسر قسنطينة) ، سيد احمد بن صالح (اولمبي برج بوعريريج) ، أحمد علالي (شباب الدار البيضاء) ، ريان حمدي (اورليونس كرة السلة فرنسا).

استئناف منافسات البطولات الوطنية يوم 20 ديسمبر

وفي السياق تستأنف البطولات الوطنية لكرة السلة المتوقفة منذ نهاية شهر نوفمبر، نشاطها يوم 20 ديسمبر الجاري حسب ما أعلنت عنه الثلاثاء، الاتحادية الجزائرية لكرة السلة.

لدى الرجال، سيكون الاستئناف مع الجولة السادسة للقسم الممتاز و ذلك يومي 20 و 21 ديسمبر، وهو نفس التاريخ بالنسبة للقسم الوطني الأول للسيدات في جولته الرابعة.

من جهة أخرى، برمجت الهيئة الاتحادية مباراتين متأخرتين للقسم الوطني الأول يوم السبت المقبل تجمع الأولى بحرية حسين داي بشباب القبة و الثانية، المجمع البترولي بنادي كوسيدار.

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة السلة قد قررت تجميد البطولات الوطنية بسبب حجز القاعات الرياضية لتنشيط الحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة يوم 12 ديسمبر .