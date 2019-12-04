دراسة : آلام الساق قد تكون علامة على مرض الشريان المحيطي

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن ألم الساق أثناء المشي أو القيام بأنشطة أخرى قد يكون علامة على مرض الشريان المحيطي.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي فأن مرض الشريان المحيطي يتطور بصمت، مما يضيق الأوعية الدموية إلى أن يؤدي نقص في المغذيات والأكسجين إلى حدوث تقلصات وآلام في الساق.

وذكرت الدراسة ان "الألم مع المجهود البدني هو علامة عادية كلاسيكية وعندما يصبح الجو سيئًا جدًا، يمكن أن يتسبب في جروح في الساقين لا تلتئم أو تتسبب في سواد القدم أو أصابع القدم".

ومن أهم عوامل الخطر لمرض الشريان المحيطي: التدخين، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول في الدم، ومرض السكري غير المنضبط وأمراض القلب.

وينصح الباحثون كل من لديه عوامل خطر وألم في ساقيه بالتحدث مع طبيبه فورا.