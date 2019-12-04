محرز اول جزائري و تاسع افريقي يسجل 50 هدفا في البطولة الانجليزية

اصبح الدولي الجزائري رياض محرز، مسجل أحد اهداف فريقه مانشستر سيتي في المقابلة التي فاز بها امس الثلاثاء مع مضيفه بيرنلي، بنتيجة (4-1) لحساب الجولة ال15 من عمر البطولة الانجليزية، اول لاعب جزائري يتمكن من تسجيل 50 هدفا في البطولة الانجليزية لكرة القدم (القسم الاول).

وبهذا التألق الملفت، يصبح رياض محرز، تاسع لاعب افريقي يتمكن من بلوغ عتبة ال50 هدفا، ليلتحق بقائمة تضم كل من النجم الكبير ديدي دروغبا و ايمانويال ادي بايور و ياكوتو ايغبيني و ايفان ايكوكو ويايا توري و نوانكو كانو و ساديو ماني و محد صلاح .

وتمكن محرز (28 سنة)، في هذه المشاركة ال177 له في بطولة الرابطة الانجليزية الاولى من تحقيق قفزة مميزة في مسيرته الكروية ببلوغه عتبة ال50 هدف، بعد تسجيله ل39 هدف مع ليستر سيتي و 11 مع مانشستر سيتي لحد الآن، ليؤكد اللاعب الجزائري مرّة اخرى قوة حسه التهديفي الذي يصنع به الفارق في كل مرّة .

ومعلوم، انّ رياض محرز كان له الفضل الكبير في تتويج فريه ليسترسيتي بلقب انجلترا (موسم 2015-2016)، و الذي اتبعه بعد ذلك بالمساهمة الفعالة كذلك في تتويج فريقه مانشستر سيتي بلقب البطولة الموسم الماضي.

وبعيدا عن مسيرته المميزة في البطولة الانجليزية، كان لمحرز الذي احتل المركز العاشر في ترتيب الكرة الذهبية 2019، الفضل الكبير في تتويج المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بلقب كاس امم افريقيا 2019 بأرض الفراعنة .

وبحظوظ كبيرة، يتنافس محرز كذلك على لقب الكرة الذهبية للكونفدرالية الافريقية التي سيتم الاعلان عن نتائجها في 7 يناير المقبل، في مسابقة سيكون فيها الصراع على اشده بين الثلاثي رياض محرز والسنغالي ساديو ماني و المصري محمد صلاح .