رابطة علماء وأئمة دول الساحل: الارتكاز على البعد التربوي لربح معركة مكافحة التطرف

أكد المشاركون في أشغال الورشة الـ11 لرابطة علماء ودعاة أئمة دول الساحل التي افتتحت الأربعاء بالعاصمة المالية باماكو على أهمية الارتكاز على البعد التربوي ومراجعة الخطاب الديني من أجل محاربة الغلو والتطرف في المنطقة، لاسيما في أوساط الشباب.

وخلال مراسم الافتتاح، دعا رئيس الرابطة، أحمد مرتضى، إلى "مضاعفة الجهود في تكريس القيم والأخلاق من أجل تجنيب الشباب مخاطر الراديكالية وتلقينهم المبادئ الصحيحة للإسلام الذي يحرم الاعتداء على الآخرين".

ولفت في هذا الإطار إلى المخاطر التي تنجم عن ترك الخطاب الديني بيد "السفهاء الذين يتكلمون بغير علم فيجلبون الويلات للأمة بحماقاتهم".

كما اعتبر الشيخ مرتضى، وهو أحد علماء نيجيريا، بأن الأمة الاسلامية بما فيها دول منطقة الساحل تعاني من "أزمة اخلاقية قبل كل شيء"، مما يستدعي الاجتهاد "لتكييف النصوص الدينية وتوظيفها في خدمة القضايا الرئيسية للأمة".

من جهته، شدد الأمين العام بالنيابة للرابطة، محمد ضيف، على أهمية ربح "معركة المصطلحات" التي تسببت عبر التاريخ في العديد من الفتن، مضيفا في ذات السياق بأن "المستدمرين والغزاة حرصوا دوما على إدخال الخلل والتشكيك في مفاهيم الدين وجيشوا لذلك علماء وفلاسفة من أجل اضعاف هوية الأمة".

وتعكف الرابطة على وضع اللمسات الأخيرة لدليل علمي لتدريس التربية الدينية سيكون بمثابة "سلاح فكري يساهم في ضبط المصطلحات وفهمها فهما صحيحا"، حسب الشيخ ضيف.

وفي مداخلته الافتتاحية، أثنى وزير الشؤون الدينية المالي تييرنو امادو عمر حاس ديالو على دور رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل في ترسيخ الفكر الوسطي من خلال تكوين شباب "متنور" يرفض الاعتداء بإسم الإسلام، مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه التنمية الاجتماعية والاقتصادية في محاربة التطرف وتكريس مبادئ العيش المشترك.

أما ممثل وحدة التنسيق والاتصال لدول الساحل، سامبالي روبر مونيكاتا، فقد أكد على أهمية الدور الذي تلعبه الرابطة في ظل المخاطر الأمنية والتهديدات الارهابية التي تعيشها منطقة الساحل.

وفضلا عن أهمية التنسيق بين الوحدة والرابطة، أشار إلى ضرورة زيادة التعاون بين دول المنطقة وزيادة الاهتمام بالدور الوقائي من خلال الدعاة والخطاب ووسائل الاعلام.

يذكر أن أشغال الورشة ال11 لرابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل ستخصص لدراسة ومناقشة محتوى "دليل الممارسات السليمة لتدريس مادة التربية الدينية في مواجهة الغلو والتطرف العنيف".

وسيمسح هذا الدليل الأول من نوعه برفع وتحسين نوعية التعليم الديني في المدارس بحيث سيوضع تحت تصرف المكونين في منطقة الساحل ليكون لهم بمثابة مرجع موثوق به.

وتأتي ورشة باماكو استكمالا للجهود التي شرع فيها خلال الورشة السادسة المنعقدة في يوليو 2017، أين اتفق أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة على المحاور والمواضيع الرئيسية المتعلقة بالتعليم الديني في المؤسسات التربوية بالمنطقة.

ويشارك في هذه الورشة ال11 عدد من كبار العلماء والأئمة والدعاة وكبار المرشدين، الممثلين للدول الاعضاء في الرابطة وهي الجزائر، موريتانيا، ليبيا، مالي، نيجيريا، النيجر، بوركينا فاسو، تشاد، كوت ديفوار، جمهورية غينيا والسينغال.

كما تعرف ورشة باماكو التي تنظمها الرابطة بالتعاون مع وحدة التنسيق والاتصال لدول الساحل الإفريقي، مشاركة فاعلين في الحقل الثقافي المحلي.