جائزة أفضل لاعب افريقي 2019 للكاف: محرز و بن ناصر و بلايلي في القائمة النهائية

شهدت القائمة النهائية لأفضل لاعب افريقي لموسم 2019، تواجد ثلاثة جزائريين، حسبما كشفت عنه الأربعاء، الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) على موقعها الرسمي.

ويتعلق الأمر ب: رياض محرز (مانشستر سيتي /إنجلترا)، اسماعيل بن ناصر (نادي ميلان / إيطاليا)، يوسف بلايلي (أهلي جدة / العربية السعودية)، في الوقت الذي تم فيه استبعد المهاجم بغداد بونجاح (السد / قطر)، الذي كان يتواجد في القائمة الموسعة التي كانت تضم 30 لاعبا. ويتواجد بلايلي أيضا في قائمة المرشحين لجائزة أفضل خمسة لاعبين في فئة أفضل لاعب محلي افريقي لمنافسات الاندية القارية.

كما يتواجد اسم المدرب جمال بلماضي الذي قاد المنتخب الجزائري للتتويج الافريقي ، في قائمة المرشحين لأفضل مدرب افريقي 2019، إلى جانب مدرب المنتخب السنغالي، عليو سيسي وكذلك التونسي معين الشعباني، الذي حقق رابطة أبطال افريقيا مع الترجي التونسي في النسختين الأخيريتين.

وفيما يتعلق بالمنتخبات، تتواجد الجزائر -المتوجة باللقب القاري بعد 29 عاما من الانتظار- في القائمة إلى جانب مدغشقر، نيجيريا، السنغال وتونس.

وكتبت الهيئة الافريقية: ''القائمة النهائية للمرشحين أعدت بعد عمل منسق بين اللجنة الفنية والتطوير على مستوى الكونفدرالية الافريقية ومجموعة خبراء وإعلاميين وذلك من خلال عملية تصويت أخذ ت بعين الاعتبار مردود كل لاعب في موسم 2019''.

وأضافت الكاف: ''فيما يخص المرحلة الأخيرة من الاستفتاء الذي يتعلق باختيار أفضل لاعب ولاعبة افريقية للموسم، وكذلك أفضل مدرب ومدربة، سيقوم به المدربون أو المدراء الفنيين وقادة المنتخبات الوطنية أكابر للمنتخبات الافريقية . أما جائزة أفضل لاعب افريقي محلي للمنافسات القارية للأندية، فسيتم اختياره من قبل المدربين وقادة الفرق في مرحلة المجموعات للمنافسات القارية للموسم الجاري''.

وسيجري حفل تسليم الجوائز يوم 7 يناير 2020 بالغردقة (مصر).

القائمة المختصرة لجوائز الكاف 2019

فيما يلي القائمة المختصرة لجوائز الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

لاعب العام

أندريه أونانا (الكاميرون وأياكس)

حكيم زياش (المغرب وأياكس)

إسماعيل بن ناصر (الجزائر وميلان)

كاليدو كوليبالي (السنغال ونابولي)

محمد صلاح (مصر وليفربول)

أوديون إيجالو (نيجيريا وشنغهاي شينهوا)

بيير-إيمريك أوباميانج (الجابون وأرسنال)

رياض محرز (الجزائر ومانشستر سيتي)

ساديو مانيه (السنغال وليفربول)

يوسف البلايلي (الجزائر وأهلي جدة)

لاعبة العام

أجارا نشوت (الكاميرون وفاليرينجا)

عزيزات أوشوالا (نيجيريا وبرشلونة)

جابرييا أونجينيه (الكاميرون وسسكا موسكو)

تابيثا تشاوينجا (مالاوي وجيانجسو سونينج)

تيمبي كجاتلانا (جنوب أفريقيا وبكين فينيكس)

لاعب العام في مسابقات الأندية

أنيس البدري (تونس والترجي)

كودجو فو دوه لابا (توجو ونهضة بركان / العين)

طه ياسين الخنيسي (تونس والترجي)

طارق حامد (مصر والزمالك)

يوسف البلايلي (الجزائر والترجي / أهلي جدة)

لاعب العام الشاب

أشرف حكيمي (المغرب وبروسيا دورتموند)

كريبين دياتا (السنغال وكلوب بروج)

موسى جينيبو (مالي وساوثامبتون)

صامويل تشوكويزي (نيجيريا وفياريال)

فيكتور أوسيمين (نيجيريا وليل)

مدرب العام لفرق الرجال

أليو سيسيه (السنغال – السنغال)

كريستيان جروس (سويسرا – الزمالك)

جمال بلماضي (الجزائر – الجزائر)

معين الشعباني (تونس – الترجي)

نيكولا دوبوي (فرنسا – مدغشقر)

مدرب العام لفرق السيدات

آلان جومفا (الكاميرون)

بروس موابي (زامبيا)

كليمنتين توريه (كوت ديفوار)

ديزيريه إيليس (جنوب أفريقيا)

توماس دينربي (نيجيريا)

منتخب العام للرجال

1. الجزائر

2. مدغشقر

3. نيجيريا

4. السنغال

5. تونس

منتخب العام للسيدات

1. الكاميرون

2. كوت ديفوار

3. نيجيريا

4. جنوب أفريقيا

5. زامبيا .