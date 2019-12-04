السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تبرز المكانة الهامة للحركة الجمعوية في نشر ثقافة الانتخاب

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي خلال ندوة نظمتها هذا الأربعاء السلطة حول "دور المجتمع المدني في الرئاسيات" على المكانة الهامة للحركة الجمعوية في ايصال صوت المواطن ونشر ثقافة الانتخاب.

وقال محمد شرفي في كلمته الافتتاحية للندوة "إن السلطة المستقلة للانتخابات ماهي إلا ترجمة لمكانة المجتمع المدني في نشر ثقافة الانتخاب باعتبارها أساس المرجعية الوطنية"مؤكدا أن النخبة الموجودة اليوم بكامل مكوناتها هي حصن للدولة الجزائرية.

كما دعا المشاركون في الندوة إلى التمسك بالوحدة الوطنية ومشاركة المواطنين في رسم مسار جديد للبلاد حيث شدد رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدكتور عبد الرزاق قسوم على ضرورة جمع الكلمة وتوحيد الصف بين الجزائريين ومهما كانت الخلافات بيننا يجب ان يسود أدب الاختلاف ويبقى المقصد الأعلى خدمة الجزائر-يقول المتحدث-.

من جهته وصف رئيس جمعية أضواء رايتس للديموقراطية وحقوق الانسان نور الدين بن براهم المحطة بالمنصة للاقتراح وتعميق المراقبة المحلية للانتخابات من أجل ممارسة دستورية .

وأضاف أن مشاركة المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية جعلها تكتسي مصداقية أكثر.

ويمثل المجتمع المدني نسبة 40 بالمائة من تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كقوة اقتراح في تقويم السياسات العامة للوصول بالجزائر إلى بر الآمان.