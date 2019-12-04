قافلة التكفل الطبي بسكان المناطق النائية تحط رحالها بولاية أم البواقي

حطت قافلة التكفل الصحي ,هذا الأربعاء, بمنطقتي بوغرارة السعودي وعنق الجمل بولاية أم البواقي , بغية تقديم خدمات طبية وعلاجية لسكان هذه المناطق, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح ذات البيان انه "تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتكفل الطبي بسكان المناطق النائية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة, حطت قافلة التكفل الصحي يوم 04 ديسمبر 2019, بمنطقتي بوغرارة السعودي وعنق الجمل بولاية أم البواقي, بغية تقديم خدمات طبية وعلاجية لتغطية نقص التكفل الصحي بهذه المناطق".

و أضاف ذات المصدر أن "القافلة تضم طاقما طبيا عسكريا مزود بالوسائل المادية والمواد الصيدلانية التي سخرتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية من فحوصات عامة ومتخصصة لسكان القرى والمشاتي النائية بالولاية".

و أشار البيان إلى أن "هذه المبادرة الطبية التضامنية الموجهة للفئات الهشة وقاطني المناطق المعزولة لاقت استحسان سكان هذه المناطق, الذين أشادوا بالجهود المبذولة من طرف قوات الجيش الشعبي الوطني وتثمين الخدمات الطبية المقدمة والتي تندرج في إطار تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة العسكرية, لتختتم نشاطات هذه القافلة على مستوى إقليم الناحية العسكرية الخامسة".