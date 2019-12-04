جمعية تمكين لمدينة مسعد ترافق الشباب والنساء الحرفيات في مشاريع تنموية

استفاد 15 شابا وشابة لمدة أسبوع من دورة تدريبية في المقاولاتية النسائية وإدارة العمل التعاوني، نظمتها جمعية تمكين لمدينة مسعد، قدمها خبيران مختصان في مجال إدارة الأعمال وإدارة المشاريع التنموية.

ويهدف هذا التدريب إلى إعداد دفعة من المكونات والمكونين الأكفاء من أجل تكوين ومرافقة النساء الحرفيات طوال حاضنة أعمال يتم فيها تطوير مشاريعهن الصغيرة من خلال مجموعة من الدورات والورشات المتخصصة في مجالات التخطيط والتسويق والترويج الاجتماعي وغيرها.

ويسعى المشروع إلى دعم المرأة الريفية في منطقة مسعد (الجلفة) من خلال حاضنة مشاريع نسائية ومتجر نموذجي لمنتجات الحرف الريفية.

كما تعمل جمعية تمكين من خلال هذه المبادرات الموجهة خصيصا إلى الفئة الاجتماعية الهشة من النساء لمساعدتهن على أن يصبحن أكثر استقلالا من الناحية الاقتصادية ولتحسين دخلهن، بالاستثمار في خبراتهن في مجال الصناعة التقليدية الحرف الريفية التي تنتج العديد من المواد ذات الجذور العميقة في الإقليم (صوف، جلود، تجفيف الخضروات والفواكه، الخياطة التقليدية، تربية النحل، النباتات الطبية، البهارات، مشتقات الحليب...).

تجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط يندرج في إطار مشروع دار_أصيلة لجمعية تمكين، والممول من طرف سفارة كندا بالجزائر والذي يسعى إلى تمكين المرأة الريفية في مجال ريادة أعمال الحرف والصناعة التقليدية.