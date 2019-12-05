العيد زغلامي للإذاعة : المناظرة بين المترشحين للرئاسيات مرحلة اساسية في المشهد السياسي

اعتبر الأستاذ في العلوم السياسية العيد زغلامي ان المناظرة التي ستجمع المترشحين لرئاسات 12 ديسمبر الجاري هذا الخميس بأنها مرحلة أساسية في المشهد السياسي.

وأضاف العيد زغلامي الذي نزل ضيفا هذا الخميس على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن "هذه المناظرة ستضع جميع المترشحين على المحك أمام الجمهور وهي سابقة في الحياة السياسية والإعلامية في الجزائر وسيكون فيها عنصر المفاجأة والاستباقية".

وقال إن "درسات في أمريكا وبريطانيا تقول انه يتم من خلال المناظرة حسم موقف الناخبين".

واعتبر زغلامي الانتخابات المزمع إجراؤها سلوكا حضاريا كما انها "مخرج سياسي واستراتيجي وان الأمور فيها لم تحسم وكل المترشحين لديهم نفس الحظوظ ولهذا سيكون التنافس بينهم قويا".

وفيما يخص التغيير، أكد أن الجزائر سلكت هذا المنعطف بعد نظام سابق فيه الكثير من الماسي و"نحن الآن بصدد بناء الدولة الجزائرية على قاعدة سليمة وديمقراطية حقيقية على أساس الاحترام والتسامح وبمشاركة الجميع".

المصدر: الاذاعة الجزائرية