الخليفة العام للطريقة التيجانية يدعو الى احترام كل الآراء والمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية

دعا الخليفة العام للطريقة التيجانية في العالم علي بلعرابي أثناء زيارته لولاية ورقلة إلى الحفاظ على أمانة الشهداء واحترام كل الآراء والذهاب بقوة الى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر.

وقال بلعرابي في تسجيل خص به إذاعة الجزائر من ورقلة "نحن على أبواب الانتخابات، ونقولها بكل صدق، يجب علينا أن نذهب إلى الصناديق بكل قوة ،لأننا من الذين يحبون لبلادهم الخير والبركة والإصلاح فيما بين الإخوان الجزائريين، ونحن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا برئيس يتبع كتاب الله وسنة رسوله، ويتكفل بهاته الأمة المحمدية التي ضحت بمليون ونصف المليون شهيد، وبالنسبة لنا فان المقاطعة خط احمر، وعلى كل إنسان وطني محب لهذا الوطن أن يذهب إلى مراكز الانتخاب للإدلاء بصوته".

المصدر : اذاعة الجزائر من ورقلة