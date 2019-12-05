الهند تؤكد اختطاف 18 بحارا قبالة سواحل نيجيريا

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الهندية هذا الخميس اختطاف 18 بحارا هنديا كانوا على متن سفينة تحمل علم هونغ كونغ "سيطر عليها" قراصنة قبالة سواحل نيجيريا.

وقالت مصادر إن الوزارة تتواصل مع السلطات النيجيرية والوكالات الأمنية لتحديد مكان وجود البحارة المختطفين.

يشار إلى أن السفينة "أم تي نيف كونستيليشن" توجد في عهدة بعض القراصنة المجهولين قبالة مدينة بوني النيجيرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة رافييش كومار في بيان " تناولت بعثتنا في نيجيريا المسألة مع السلطات النيجيرية.

وسنقوم بتحديث المعلومات فور توفر المزيد".

وقال مسؤول آخر في الوزارة إن "بعثتنا في نيجيريا تناولت المسألة المتعلقة باختطاف أفراد الطاقم الهندي لسفينة أم تي نيف كونستيليشن Nave Constellation قبالة بوني بنيجيريا مع الحكومة النيجيرية والوكالات الأمنية".

وفي وقت سابق، نقلت تقارير إعلامية هندية عن وكالة " أيه أر أكس ماريتايم" العالمية المعنية بتعقب التطورات البحرية في المنطقة قولها إن قراصنة اختطفوا 18 هنديا ومواطنا تركيا على متن سفينة تحمل علم هونغ كونغ بالقرب من الساحل النيجيري مساء يوم الثلاثاء.