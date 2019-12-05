النفط يتراجع مع استعداد (أوبك) ومنتجين آخرين لبحث المزيد من خفض الإنتاج

تراجعت أسعار النفط في تداولات هادئة قبيل محادثات أوبك التي تعقد في فيينا في وقت لاحق هذا الخميس، لتقلص بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة بفعل احتمال اتفاق المنتجين على مزيد من خفض الإنتاج وهبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 2ر0 بالمائة إلى 90ر62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0547 بتوقيت غرينتش.

وكان برنت قد صعد6ر3 بالمائة أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 4ر0 بالمائة إلى 21ر58 دولار للبرميل.

وكانت قد صعدت 2ر4 بالمائة يوم الاربعاء.

وعادت الأسعار الآن تقريبا إلى مستوياتها قبل أسبوع، قبل أن تتراجع بفعل عدم إحراز تقدم على صعيد وضع حد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة المستمرة منذ 17 شهرا والتي أثرت في النمو العالمي والطلب على النفط.

وتحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين، من بينهم روسيا، واحتمال الاتفاق على مزيد من خفض الإنتاج.

وارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد تراجع المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع حسبما أفادت أرقام رسمية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 9ر4 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات لانخفاض قدره 9ر1 مليون برميل .