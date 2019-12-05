هدى فرعون : رأسمال مجمع اتصالات الجزائر تضاعف بـــ3 مرات بما قيمته 220 مليار دج.

﻿ أعلنت وزيرة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة هدى-إيمان فرعون اليوم الخميس بفالنسيا (اسبانيا) أن رأسمال مجمع اتصالات الجزائر الذي حقق خلال السنوات الثلاثة الأخيرة نتائج ايجابية، قد تضاعف بثلاث مرات حيث قدر بـــــ 220 مليار دج.

و قالت في تصريح لوأج على هامش تدشين نظام الكابل البحري بالألياف البصرية أورفال-ألفال (الجزائر-وهران-فالنسيا) أنه " بعد النتائج الايجابية المحققة خلال السنوات الثلاث الماضية من طرف مختلف فروع المجمع أي موبيليس و اتصالات الجزائر و اتصالات الجزائر الفضائية شرعنا مؤخرا في رفع رأسمال جميع هذه الفروع بما يفوق 129 مليار دج".

و أوضحت الوزيرة أن "رأسمال جميع فروع مجمع اتصالات الجزائر الذي كان يقدر بــــ 91 مليار دج قد ارتفع بهذه الزيادة إلى 220 مليار دج".

كما أضافت "و عليه فقد دعمنا النتائج الايجابية المسجلة من خلال مضاعفة رأسمال المجمع بثلاث مرات" مشيرة إلى أن "هذا النجاح تحقق بفضل الجهود التي بذلها عمال المجمع".

و يذكر أن مجمع اتصالات الجزائر الذي أسس سنة 2017 تم تكليفه بالإشراف على المؤسسات العمومية الثلاثة موبيليس و اتصالات الجزائر و اتصالات الجزائر الفضائية مهمته الإشراف على المشاريع في إطار توافق و تعزيز و تفعيل الموارد التقنية و البشرية و المالية لقطاع الاتصالات السلكية و اللاسلكية.(

المصدر : وأج