مصالح الأمن تحبط مخططا تخريبيا تقف وراءه الحركة الانفصالية "الماك"

أحبطت مصالح الأمن اليوم الخميس مخططا تخريبيا تقف وراءه حركة "الماك" الانفصالية، حسبما علمت وكالة الأنباء الجزائرية من مصادر أمنية.

و ذكرت المصادر ، أن المخطط الذي تقف وراءه كذلك حركة "انافاد" (حكومة القبائل المؤقتة التابعة لحركة الماك ANAVAD) ، يهدف للسيطرة على الحراك الشعبي بواسطة عناصر متطرفة و القيام بحركة عصيان و مظاهرات ليلية لدفع قوات الأمن لاستعمال القوة، وفق ذات المصدر.

و أضاف المصدر الأمني ، قد ألقت قوات الأمن بساحة الشهداء بالعاصمة على الطالب العضو في حركة " الماك " و مناضل في حزب مقاطع للانتخابات الرئاسية ، كان بصدد تصوير طريقة انتشار قوات الأمن ،.

و كشف الموقوف عن مخطط تخريبي جاهز للتنفيذ عشية الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر، و عن تفاصيله في مرحلتيه الأولى و الثانية من خلال إدلائه بتصريحات خطيرة لمصالح الأمن بخصوص هذا المخطط، ختم المصدر الأمني.

مصالح الأمن تكشف مخططا لاختراق قوى أجنبية لحملة المترشح علي بن فليس

وفي ذات السياق ، كشفت مصالح الأمن اليوم الخميس مخططا لاختراق قوى أجنبية لحملة علي بن فليس، المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، حسبما علم من مصادر أمنية.

و أوقفت مصالح الأمن المدعو (ب.ص) احد المقربين من المترشح، بن فليس، بتهمة "التخابر مع جهات أجنبية"، أوضح ذات المصدر الأمني.

و قام الشخص المذكور "بجمع معلومات بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية و التي يؤدي استغلالها إلى الأضرار بمصالح الدفاع الوطني" وهي أفعال تطرق لها قانون العقوبات، أضاف نفس المصدر.

التوقيف تم بناء على معلومات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم تقديم المتهم لمحكمة بئر رايس بالعاصمة ليودع الحبس المؤقت، بتهم "إجراء مع عملاء دولة أجنبية مخابرات من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الديبلوماسي للجزائر و بمصالحها الاقتصادية"، و كذا "تنظيم بطريقة خفية طريقة للمراسلة أو لاتصال مع أجانب من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني".

المصدر : وأج